Сантьяго, , 01:56 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 на территории Чили, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 53 километрах к западо-северо-западу от Валленара. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 37,44 километра. Информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября мощное землетрясение магнитудой 5,9 произошло на территории Филиппин. Сведений о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Читайте ранее в этом сюжете: Мощное землетрясение произошло на Филиппинах