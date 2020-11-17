Владимир, , 02:00 — REGNUM Последствия крупной железнодорожной аварии под Владимиром, которая привела к розливу нефтепродуктов, ликвидирует около 300 человек. Об этом вечером 16 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

По информации ведомства, на месте произошедшего на станции Новки-1 Камешковского района Владимирской области, заместитель губернатора Роман Годунин и начальник ГУ МЧС Алексей Купин провели оперативное заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«Были приняты решения по ликвидации последствий ЧС, связанной с розливом нефтепродуктов, скоординированы мероприятия и сроки проведения аварийно-восстановительных работ, приняты решения по дополнительным рейсам пригородных поездов, а также дополнительным автобусным рейсам для населения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на месте аварии в настоящее время работает группировка сил и средств «в составе 274 человек, 46 единиц техники, в том числе от МЧС России 78 человек, 21 единица техники».

Как сообщало ИА REGNUM, днём 16 ноября вблизи города Коврова на 238-м км перегона Камешки-Новки сошли 35 из 54 грузовых вагонов с мазутом грузового поезда №2617. В результате аварии дорожный мастер был извлечён из-под вагонов, из-за тяжёлых травм он скончался по пути в больницу. Возбуждено уголовное дело. В регионе введён режим ЧС.

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