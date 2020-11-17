Оттава, , 01:36 — REGNUM Сильный ветер оставил без электричества свыше 100 тысяч жителей провинции Онтарио на востоке Канады, передает телеканал CTV.

Большинство оставшихся без света проживает в городах Порт-Альберт и Виндзор. Порывы ветра достигали 28 м/с. Из-за этого были повалены сотни деревьев, повреждены линии электропередачи, а часть домов остались без крыши. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Карибском море более 75 тысяч жителей островов, относящихся к колумбийскому департаменту Сан-Андрес и Провиденсия, остались без электричества из-за тропического урагана «Йота».

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