Богота, , 00:44 — REGNUM Тропический ураган «Йота», который бушует в Карибском море, оставил без электричества более 75 тыс. жителей островов, относящихся к колумбийскому департаменту Сан-Андрес и Провиденсия. Об этом сообщил губернатор территории Эверт Хокинс на своей странице в Twitter.

Кроме того, была потеряна связь с муниципалитетом Провиденсия.

Как сообщало ИА REGNUM, шторм «Йота» образовался в Карибском море 13 ноября. За несколько дней он достиг пятой, максимальной категории опасности.

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