Гвадалахара, Мексика, , 00:37 — REGNUM В Мексике при взрыве автоцистерны на шоссе в штате Наярит на западе страны 16 ноября погибли не менее 12 человек. Об этом региональное управление общественной безопасности сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

Трагедия произошла на 106-м километре трассы Тепик — Гвадалахара. По предварительным данным, водитель, управлявший автоцистерной с прицепом, не справился с управлением, после чего автомобиль, перевозивший сжиженный газ, перевернулся и взорвался. Взрывом было полностью уничтожено три легковых автомобиля.

«Погибли 12 человек. Один пострадавший помещён в больницу в городе Тепик», — говорится в сообщении.

В настоящее время движение временно перекрыто в обоих направлениях. Генеральная прокуратура проводит соответствующее расследование для предоставления окончательных результатов с указанием количества транспортных средств и пострадавших.