Пенза, , 23:26 — REGNUM Четыре человека погибли и ещё двое пострадали в результате ДТП с участием автовоза и двух легковых автомобилей в Пензенской области. Об этом сообщили вечером 16 ноября в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Согласно данным ведомства, авария произошла в Мошанском районе, на 382-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. Столкнулись автомобили Lada Priora, Toyota Land Cruiser и автовоз.

По предварительной информации, в результате аварии погибли четыре пассажира, находившихся в Lada Priora, ещё один был доставлен в медицинское учреждение. Также телесные повреждения получил водитель Toyota.

На месте ДТП в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.