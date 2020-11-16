Москва, , 20:58 — REGNUM Следствие по делу о гибели троих моряков при взрыве на танкере «Генерал Ази Асланов» в октябре 2020 года предъявило обвинение старшему помощнику капитана, сообщает 16 ноября столичное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Старшему помощнику капитана танкера предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности (ч.3 ст. 219 УК РФ).

По данным следствия, три члена экипажа танкера — боцман, матрос и практикант — под руководством старпома проводили очистку резервуаров танкера от остатков нефти. Следователи считают, что обвиняемый «не обеспечил постоянный контроль за соблюдением противопожарного режима на судне» и допустил проведение работ без оформления технологической карты.

Кроме того, старпом «лично не контролировал концентрацию загазованности в танках судна, допустив, в том числе, к выполнению моечных работ практиканта, не обученного безопасным методам их проведения».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября на борту нефтяного танкера «Генерал Ази Асланов», находившегося в акватории Азовского моря, произошел взрыв. Из 13 человек, находившихся на борту судна, 10 были спасены, а трое — боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант — пропали без вести. Позднее их останки были обнаружены на судне.

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