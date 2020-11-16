Камешково, Владимирская область, , 20:48 — REGNUM Во Владимирской области территориальная подсистема РСЧС и МЧС переведены в режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, причиной стала железнодорожная авария на станции Новки-1.

Территориальная подсистема Владимирской области указом губернатора Владимира Сипягина также была переведена в режим ЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 238-м километре перегона Камешки-Новки 16 ноября сошли с рельсов 35 грузовых вагонов с мазутом, шесть из них разлились. Скончался дорожный мастер, попавший под вагон. Возбуждено уголовное дело.

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