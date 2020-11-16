Ростов-на-Дону, , 20:28 — REGNUM Столкновение двух теплоходов произошло на реке Дон в Ростовской области в понедельник, 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, в утреннее время теплоход «Волга-4007» совершил навал на теплоход «Междуреченск», в результате чего оба судна получили повреждения корпусов. Пострадавших в результате инцидента нет, разлива нефтепродуктов не произошло.

Сообщается, что по факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователями проводится осмотр судов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также нанесённый ущерб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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