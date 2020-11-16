Бишкек, , 19:31 — REGNUM Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила незаконный вывод более $23 млн (1 млрд 778 млн рублей) из Киргизии в другие страны под предлогом оплаты за товар. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в финполиции.

В ведомстве отмечают, что выводившая деньги за рубеж преступная группа своими противозаконными действиями нанесла бюджету республики ущерб в размере свыше 347 млн сомов (315,5 млн рублей).

По подозрению в совершении этих преступлений задержан гражданин Киргизии, подписывавший документы, по которым осуществлялся незаконный вывод денег из страны.

Сейчас следствие пытается установить личности владельцев этих денег и чиновников, которые помогали выводить их за рубеж.