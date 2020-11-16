Махачкала, , 17:59 — REGNUM Утром 16 ноября в Республике Дагестан из-за резкого ухудшения метеоусловий (ливень, порывистый ветер) произошли технологические нарушения в сетях 6−10 кВ. Специалисты ГК «Россети оперативно приступили к устранению последствий чрезвычайной погодной ситуации. По состоянию на 14:00 мск число отключенных потребителей в регионе снизилось до 39 тыс. чел, а уже к 16:00 электроснабжение потребителей было полностью восстановлено.

Как сообщили в ГК «Россети», в восстановительных работах было задействовано 62 бригады из 244 энергетиков, было задействовано 70 единиц техники. В случае возникновения единичных нарушений электроснабжения по сетям 0,4 кВ, потребителям предложено незамедлительно сообщать о них по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии: 8−800−220−0-220. Ремонтные бригады оперативно реагируют на заявки.

Комментируя ситуацию в Дагестане в ходе выступления на заседании штаба электросетевого комплекса, глава «Россетей» Павел Ливинский заявил: «Показательно, что сети 35−110 кВ, которыми «Россети» акцентировано занимались в 2018—2020 годах, выдержали непогоду, технологических нарушений на них не было».

«Да, нам предстоит ещё много работы на более низких классах напряжений, но курс взят абсолютно верный», — отметил Ливинский.