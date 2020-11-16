Норильск, Красноярский край, , 17:37 — REGNUM Завершено техническое расследование аварии на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю»). Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в пресс-службе ведомства.

Разлив нефтепродуктов Saratovnews.ru

Сформированная Ростехнадзором комиссия по расследованию причин аварии завершила свою работу на указанном объекте.

Специалисты изучили проектную и техническую документацию, осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и должностных лиц, ознакомились с заключением экспертной группы. В результате были установлены технические, организационные и прочие причины аварии.

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Как подчеркнули в ведомстве, причиной разгерметизации резервуара №5 с последующим истечением 25 324,567 кубометра (21 163,300 т при принятой плотности 812,5 кг/м3) дизтоплива стала недостаточная несущая способность плитного ростверка основания и железобетонных свай. Из-за этого произошло превышение допустимых усилий с последующим цепным разрушением расположенных по контуру и внутри свайного пространства 33 свай-стоек. Также разрушилось монолитное железобетонное основание, произошла его просадка до 1,5 м под днищем резервуара.

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Среди организационных причин — недостатки проектирования при конструировании железобетонного свайного основания, дефекты строительного производства. До 30% свай опиралось не на скальное основание.

«Наличие «слабых» грунтов под концом свай вызвало перераспределение усилий в конструкциях свайного основания, и на ряде свай-стоек нагрузка значительно превысила их несущую способность», — говорится в сообщении Ростехнадзора.

Также, согласно выводам специалистов, к ЧП привели некачественный контроль ответственных лиц за надёжной и безопасной эксплуатацией сооружений, нарушения требований при проведении экспертизы промышленной безопасности.

Подписанный членами комиссии акт, в котором указаны причины и обстоятельства случившегося, направлен государственным органам 13 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Норильске Красноярского края произошла 29 мая 2020 года. При разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 НТЭК произошла утечка более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Была объявлена ЧС федерального характера.

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