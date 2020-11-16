Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM Сотрудники Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга осмотрели место масштабного обрушения части чердачного перекрытия в квартире дома №19 на 18-й линии Васильевского острова и назвали предварительную причину случившегося. Как и предполагалось, к обрушению привела несогласованная перепланировка в ходе ремонта.

Напомним, 16 ноября около полудня случилось обрушение части чердачного перекрытия в семиэтажном жилом доме, построенном в 1912, во время ремонтных работ с демонтажом перегородок в квартире. Чердак рухнул на площади 65 кв. метров над трехкомнатной квартирой площадью 94 кв. метра на седьмом этаже. К счастью, пострадавших не было. Из здания эвакуировали 15 человек.

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В ходе обрушения была повреждена система центрального отопления, залило водой расположенные ниже квартиры, из-за чего в доме пришлось отключить отопление.

«Проект перепланировки в межведомственную комиссию Василеостровского района не поступал, согласований работ не было, — заявили в Горжилинспекции. — Из-за угрозы обрушения две квартиры предполагаются под временное расселение на маневренном фонде».

Управляющей компании ООО «УК «Возрождение» поручено провести обследование и получить от специализированной организации заключение для выявления причин обрушения и состояния чердачного перекрытия.

Сейчас сотрудники УК ставят подпорки в квартире ниже аварийной, на шестом этаже, также идут работы по доступу месту разлива вода для ремонта отопительной системы и возвращения в дом тепла.

По факту проведения несогласованной перепланировки в квартире начата проверка.

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