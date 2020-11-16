Тюмень, , 17:00 — REGNUM В Тюменской области проводится доследственная проверка обстоятельств гибели двух мужчин на воде. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В озере Волково Тобольского района 15 ноября 2020 года обнаружено тело 70-летнего мужчины. По предварительным данным, мужчина ушёл из дома на рыбалку и не вернулся. Позже, на берегу озера был найден его автомобиль, а недалеко от берега в воде обнаружено его тело.

Днём ранее, в реке Юрга вблизи села Юргинское обнаружено тело 36-летнего местного жителя, который по тонкому льду сокращал путь.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины гибели мужчин. Проводятся судебно-медицинские экспертизы.