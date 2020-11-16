Варшава, , 15:44 — REGNUM В Польше полиция ищет виновного в разрушении памятника Иоанна Павла II — первого Папы Римского польского происхождения. Незаконное деяние произошло 15 ноября в городке Пасленек (Варминьско-Мазурское воеводство). Об этом передает Dziennik.

По сообщениям представителя местной полиции Кшиштофа Новацкого, осквернение заключалось в том, что злоумышленник сломал деревянную ограду, окружавшую памятник, а также повредил небольшую часовню, стоящую рядом. Кроме того, из часовни вынесли статую Девы Марии. В нескольких десятках метров от памятника её нашли разбитой.

Полиция изучает видеозаписи из парка, где находится памятник. Они зарегистрировали нескольких молодых людей, которые оставались в парке между 1:00 ночи и 5:00 утра 15 ноября. Подозреваемые пока не обнаружены.

Ущерб, который нанесли злоумышленники, оценивается в 1,5 тысячи злотых (около 400 долларов США).