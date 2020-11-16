Гданьск, Польша, , 15:37 — REGNUM Сотрудники варшавской полиции обнаружили в одном из столичных пригородов подпольную лабораторию, в которой изготавливались синтетические наркотические вещества. Лаборатория находилась в постройке, которая стояла в пустынном месте, на приличном расстоянии от дорог и жилых домов. Об этом передает Onet.pl.

Сотрудники полиции организовали рейд в здании, где задержали двух человек: 44-летнего Кшиштофа Я. и 49-летнего Адама К. Они арестованы по подозрению в производстве психотропных веществ.

«Кшиштоф Я. хорошо известен полицейским, потому что в 2016 году он уже был арестован при ликвидации передвижной лаборатория по производству амфетамина. Всё говорит о том, что после выхода из заключения он вернулся к производству и сбыту наркотическихз веществ», — сообщает Ивона Юркевич, пресс-секретарь следственного отдела польской столицы.

Во время обыска в постройке обнаружили лабораторию по производству, среди прочего, амфетамина и клефедрона. Всего было изъято 35 литров готового амфетамина, 4 килограмма сульфата амфетамина и 1 килограмм марихуаны, а также несколько сотен литров прекурсоров и химических реагентов, необходимых для производства наркотиков. Стоимость изъятых веществ на черном рынке составляет примерно 15 миллионов злотых (около 4 миллионов долларов США).

По мнению экспертов, данная лаборатория могла работать не первый месяц. Подозреваемые помещены под стражу. В случае обвинительного приговора им грозит до 15 лет тюрьмы.