Брянск, , 15:44 — REGNUM Обстоятельства надругательства над местом захоронения устанавливают полицейские Погарского района Брянской области. 66-летняя женщина в порыве злости воткнула в могилу доску, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Житель села Курово обратился в полицию с заявлением о надругательстве над могилой своего родственника на местном кладбище. Кто-то забросал захоронение травой и воткнул в холм оторванную от стола доску. К хулиганству оказалась причастна 66-летняя жительница районного центра. Свой поступок пенсионерка объяснила обидой на несправедливое, по её мнению, распределение участка под захоронение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.