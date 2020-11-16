Волгодонск, Ростовская область, , 15:11 — REGNUM Сити-менеджер администрации Волгодонска (Ростовская область) Виктор Мельников подозревается в подстрекательстве к превышению должностных полномочий (ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В настоящее время решается вопрос об аресте чиновника. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 16 ноября.

Как полагают следователи, в 2017 году глава администрации Волгодонска «посредством указаний склонил директора департамента строительства и городского хозяйства к превышению должностных полномочий». В результате были приняты фактически невыполненные работы по ремонту трёх автодорог общего назначения. Сумма ущерба превысила 16 млн рублей. Данный факт выявлен в ходе расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий руководителем департамента.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.

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