Малоярославец, Калужская область, , 15:18 — REGNUM Житель калужского Малоярославца осуждён к 19 годам лишения свободы за совершение мошеннических действий, кражи, разбойного нападения и убийства. Об этом 16 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Суд установил, что в июне — августе 2019 года осужденный, под предлогом установки окон, обманом завладел денежными средствами двух женщин, похитил сотовый телефон и секционные батареи из квартир жителей Малоярославца. Он же в августе 2019 года, находясь в квартире 94-летнего инвалида — ветерана Великой Отечественной войны попросил у пожилого человека денег в долг. Получив 400 рублей и посчитав эту сумму недостаточной, злоумышленник напал на ветерана. Преступник нанёс не менее 22 ударов руками и деревянной тростью, от которых потерпевший скончался. Затем злоумышленник забрал из квартиры погибшего деньги. Позже их у преступника украли в электричке.

«В апелляционной жалобе на приговор подсудимый утверждал, что, смерти ветерана не желал и начал избивать его в связи с тем, что находился в состоянии наркотической ломки. Однако судебная коллегия по уголовным делам первого апелляционного суда общей юрисдикции проверила доводы осужденного и его адвоката и, с учетом возражений государственного обвинителя, оставила приговор в отношении преступника без изменения», — подчеркнула Искрина Басулина.

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