Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM В Петербурге жильцам дома на 18-й линии Васильевского острова, где из-за неудачных ремонтных работ в квартире рухнули перекрытия, предоставлен городской автобус для обогрева. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, около 12:30 мск в понедельник спасателям поступило сообщение о том, что в семиэтажном жилом доме № 19 по 18-й линии Васильевского острова произошло обрушение перекрытий.

Прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения установили, что в трехкомнатной квартире площадью 94 кв. метра, расположенной на последнем, седьмом этаже, при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытий чердака на площади 65 кв. метров.

«В целях обеспечения безопасности, на период проверки из парадной были выведены 15 человек. Для обогрева жильцов на время проведения работ по обследованию здания к месту направлен автобус ГУП «ПассажирАвтоТранс», — уточнили в ведомстве. — Погибших, пострадавших нет».

В настоящее время специалисты профильных служб и ведомств производят проверку здания.

Добавим, ЧП произошло в многоквартирном жилом доме построенном в 1912 году в стиле модерн по проекту архитектора Николая Виташевского.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге во время ремонта квартиры рухнули чердачные перекрытия