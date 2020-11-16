Рим, 16 ноября 2020, 14:45 — REGNUM На острове Стромболи в Тирренском море к северу от Сицилии произошел взрыв одного из кратеров действующего вулкана, пишет 16 ноября итальянская газета Il Mattino.
После взрыва произошел мощный выброс пепла, который осел в ближайших населенных пунктах. Взрыв зарегистрирован 16 ноября в 10:17 (12:17 мск). Жители села сообщают о столбе пепла высотой более 100 метров.
Отметим, выбросы пепла на Стромболи не считаются необычным явлением. В частности, 10 ноября зафиксирован сильный взрыв. Вместе с тем, вулкан проявляет активность один раз в несколько месяцев, тогда как сегодня произошел второй мощный взрыв за неделю.
Эксперты пока затрудняются судить об увеличении активности вулкана по двум выбросам.