Сочи, Краснодарский край, , 13:44 — REGNUM Экстренное предупреждение из-за опасности формирования смерчей над Чёрным морем объявлено в Краснодарском крае на 16−17 ноября, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

»По данным Краснодарского ЦГМС — филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»: в период с 16 по 17 ноября в Краснодарском крае над Чёрным морем в районе Магри-Веселое (МО Сочи) имеется опасность формирования смерчей», — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают о правилах безопасности при сильном ветре: желательно не покидать здания, важно не оставлять без присмотра детей. Если сильный ветер застал на улице, желательно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, при этом не стоит прятаться около стен домов, на остановках, рядом с рекламными щитами. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.