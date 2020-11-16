Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Во время ремонта квартиры в одном из домов в Василеостровском районе Санкт-Петербурга рухнули чердачные перекрытия. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло в доме 19 по 18 линии Васильевского острова. По предварительной информации, в результате сноса несущей стены в квартире на верхнем этаже дома рухнули чердачные перекрытия.

«Идет проверка. На данный момент сведений о пострадавших не поступало», — уточнили в ведомстве.