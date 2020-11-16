Уфа, , 13:04 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели мужчины и ребенка в результате пожара в частном жилом доме возбуждено в Башкирии. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар произошел вечером 15 ноября в жилом бревенчатом доме в селе Шафраново Альшеевского района: мужчину и ребенка вынесли из горящего дома. Мужчина погиб на месте пожара, а смерть 5-летней девочки была зафиксирована в больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

Расследование дела продолжается.

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