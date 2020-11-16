Белокалитвинский район, Ростовская область, , 12:53 — REGNUM Женщина с ребёнком получили травмы в результате в ДТП на заснеженной трассе в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 16 ноября.

Авария произошла примерно в 7:30 мск на участке трассы Волгоград — Каменск в Белокалитвинском районе. По предварительным данным, пожилой водитель автомобиля «Лада Гранта» при повороте не предоставил преимущество в движении грузовику «КамАЗ». В результате столкновения два пассажира легкового автомобиля — женщина и 13-летняя девочка — получили травмы и обратились в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Судя по фотоснимкам с места происшествия, на этом участке автодороги выпал снег.