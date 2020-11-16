Самара, , 12:46 — REGNUM Подозреваемого в разбое, совершенном в банковском учреждении, разыскивают в Самаре. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 13 ноября в Самаре в помещении банка по ул. Победы неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя.

Сообщается, что сейчас сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого и принимают меры к задержанию мужчины, которому на вид 20−25 лет, ростом 175−180 см, худощавого телосложения.

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