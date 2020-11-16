Махачкала, , 12:35 — REGNUM В Дагестане свыше 113 тыс. жителей остались без света из-за аварии на электросетях, вызванных неблагоприятными погодными условиями. В ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ сообщили об отключении 45 высоковольтных линий и 1170 трансформаторных подстанций.

Причиной аварий стали дожди с сильным ветром. Больше всех пострадали абоненты Кумторкалинского и Хасавюртовского районов. Без света остались жители столицы Дагестана и пригородов Махачкалы, а также Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Табасаранского районов, сообщили в компании «Россети Северный Кавказ».

В настоящее время восстановлением электроснабжения занимаются бригады электромонтеров — 244 человека. Используется также 70 единиц техники.