Каменский район, Ростовская область, , 12:28 — REGNUM В Ростовской области замело часть федеральной трассы М-4 «Дон», о чём в социальных сетях сообщили автовладельцы. Видео, снятое на камеру мобильного телефона, подтверждает наличие снега на автодороге. Однако интернет-пользователи усомнились, что кадры сделаны в ноябре 2020 года.

«Снегопад в Каменском районе, трасса М-4 «Дон». Снежный фронт двигается по направлению к Ростову. Сегодня-завтра будет у нас. Кто не успел переобуть автомобиль — поторопитесь, у вас мало времени», — говорится в комментарии под постом.

Подписчики паблика «Это Ростов» предположили, что видео снято в зимний период 2018—2019 годов. При этом некоторые вспомнили о неблагоприятном прогнозе погоды, которое сделали синоптики в конце минувшей недели.

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