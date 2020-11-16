Воронеж, , 12:23 — REGNUM Уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, возбуждённое в отношении бывших топ-менеджеров МУП «Воронежская горэлектросеть», передано на рассмотрение в Центральный суд Воронежа. Об этом ИА REGNUM сообщил 16 ноября старший помощник прокурора области Михаил Усов. По делу проходят бывший генеральный директор МУП «ВГЭС», два его заместителям по правовым и по финансам вопросам, а также генеральный директор АО «ВГЭС».

По версии следствия, генеральный директор МУП «ВГЭС» вступил в сговор со своими заместителями, целью сговора было снижение стоимости стратегического предприятия города для его приватизации и последующего приобретения. Действовало руководство предприятия, считает следствие, в интересах предпринимателя, последний в настоящее время находится в международном розыске.

Схема, полагают следователи, была следующей: с 2015 по 2018 годы была преднамеренно создана кредиторская задолженность (перед рядом компаний-однодневок) на более 520 млн рублей, в результате стоимость активов предприятия значительно снизилась. Также обвиняемые создали фиктивный документооборот о якобы выполнении работ, оказанию услуг подконтрольной фирмой, на основании которого Арбитражный суд впоследствии вынес решения о взыскании с АО «ВГЭС» долга в размере более 71 млн рублей.

Бывшего директора уже АО «ВГЭС» обвиняют в том, что он создал условия для формирования дополнительной кредиторской задолженности в виде штрафных санкций по основному долгу в размере более 68 млн рублей.

«В связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве, уголовное преследование в отношении фигурантов завершено в рамках расследования четырех уголовных дел», — уточнили в прокуратуре.

В настоящее время дела направлены в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Воронежская горэлектросеть» было образовано в октябре 2018 года из МУП «Воронежская горэлектросеть» с целью последующей продажи. Уставный капитал предприятия увеличен до 3 млрд 148 млн 372 тыс. рублей. 100% акций находятся в собственности администрации Воронежа. По данным на осень 2018 года, активы компании оценивались в 1,5 млрд рублей. На конкурс по продаже муниципального имущество было выставлено 100% акций АО «Воронежская горэлектросеть» — 3 млн 148 тыс. 372 акции, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, составляющие 100% уставного капитала АО «ВГЭС». В ноябре 2019 года был определен покупатель — АО «Санаторий «Энергетик», который входит в структуру ПАО «Россети».

Об этом: Определён покупатель акций АО «Воронежская горэлектросеть»

А также: Воронежский суд заочно арестовал депутата городской думы Турбина