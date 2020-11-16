Сунжа, Ингушетия, , 12:22 — REGNUM В Ингушетии произошло убийство в городе. Неизвестные расстреляли мужчину на улице Комсомольская и скрылись с места преступления на автомобиле, пишет интернет-газета «Ингушетия.

По данным издания, нападавшие вели стрельбу из автомашины ВАЗ 2114 серебристого цвета. На их поиски ориентированы сотрудники правоохранительных органов, объявлен план-перехват «Сирена». По предварительной версии, убийство могло произойти из-за земельного конфликта.

РЕН ТВ сообщило, что предварительно опознана личность убитого — из автоматического оружия расстреляли Ислама Полонкоева. На месте происшествия изъято более 60 гильз от травматического пистолета, гладкоствольного оружия и пистолета «Макарова». Телеканал называет предварительной версией случившегося кровную месть.