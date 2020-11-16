Улан-Удэ, 16 ноября 2020, 12:22 — REGNUM В Бурятии сегодня, 16 ноября, вступили в силу новые ограничения, принятые региональным оперштабом из-за сохраняющейся угрозы коронавируса. В их числе запрет на работу торговых центров, заведений общепита, фитнес-клубов и так далее. Однако не все предприятия соблюдают требования.
Так, по сообщению «Байкал-Daily», в понедельник утром открылись бутики в торговом центре People's Park. Местная жительница выложила в сеть видео в качестве доказательства.
«МК в Бурятии», в свою очередь, сообщает о продолжающем работу торговом центре «Ольхон». Пользователи соцсети в связи с этим недоумевают.
«Что происходит? Весь «Восточный» работает, «Иволга» работает, все магазины открыты», — передаёт портал.
Напомним, ранее глава республики Алексей Цыденов заявил об отсутствии планов продлить ограничения через две недели. По его словам, ранее принятые меры призваны сбить волну и «дать передышку» системе здравоохранения. Как сообщало ИА REGNUM, власти также призвали местных жителей сообщать о фактах нарушения санитарных мер.
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