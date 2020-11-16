Кызыл, , 12:04 — REGNUM В столице Тувы Кызыле залили красной краской памятник Салчаку Токе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, об инциденте стало известно из социальных сетей.

Отмечается, что после этого была организована бригада муниципального предприятия «Благоустройство» для очистки монумента.

«Прискорбно, но на лицо все признаки акта вандализма. Мэрия Кызыла надеется, что правоохранительные органы проведут свое расследование и виновные будут найдены и наказаны», — отметили в администрации.

Напомним, ранее в Челябинской области за вандализм был оштрафован местный житель. Как сообщало ИА REGNUM, 45-летний мужчина сделал надпись красной краской на памятнике Владимиру Ленину.

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