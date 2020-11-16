Биробиджан, , 11:59 — REGNUM В Еврейской автономной области 32-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании водителя такси, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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По версии следствия, обвиняемый напал на женщину, которая везла его на такси. Он нанёс жертве несколько ударов ножом и угрожая убийством изнасиловал. Мужчина с места преступления скрылся.

Правоохранители задержали подозреваемого уже на территории Хабаровского края, вернули в Биробиджан и заключили в ИВС.

«Ранее злоумышленник неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, серийного убийцу из Новоуральска обвиняют в убийстве 11-й жертвы, совершенном в 2001 году в Башкирии.