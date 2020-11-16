Константиновский район, Ростовская область, , 11:54 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело о попытке хищения средств, выделенных на ремонт воинского мемориала в Константиновском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В ходе проверки, которую провели сотрудники надзорного ведомства, было установлено, что администрация Богоявленского сельского поселения заключила контракт с бизнесменом на восстановление памятника боевой славы воинам Великой Отечественной войны. Однако подрядчик выполнил не все работы, при этом внёс ложные сведения в документацию. Сумма хищений могла превысить 260 тыс. рублей.

Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ).