Белгород, , 11:41 — REGNUM Подвесной мост упал 16 ноября под тяжестью снега в посёлке Волоконовка Белгородской области. Местную достопримечательность отремонтировали в 2020 году и сдали в эксплуатацию неделю назад, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

15-сантиметровый слой снега обрушил подвесной мост ночью. Никто не пострадал, уточнили в сообществе «Волоконовка online». Летом 2020 года был дан старт реализации проекта «Реконструкция подвесного моста с обустройством береговой линии реки Оскол от центрального пляжа до островка молодожёнов», к работам приступили в середине сентября, капитально отремонтированный мост открыли 9 ноября.

На ремонт моста потратили 3,4 млн рублей.