Кызыл, , 11:35 — REGNUM В Кызыле задержан один из подозреваемых в совершении убийства 63-летнего мужчины в столице Хакасии Абакане. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Тувы, в задержании приняли участие бойцы отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Преступление произошло вечером 8 ноября. По данным следствия, мужчина вышел из дома, чтобы поставить в гараж свой автомобиль, и не вернулся. Его супруга обратилась в полицию.

«9 ноября 2020 года на 358 километре автомобильной трассы Абакан-Ак-Довурак под мостом обнаружен автомобиль, принадлежавший пропавшему мужчине, имеющий механические повреждения, в багажнике которого находилось его тело с признаками насильственной смерти», — отметили в ведомстве.

Задержанному, как отмечается, 29 лет. В настоящее время правоохранители разыскивают его сообщников.