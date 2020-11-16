Благовещенск, , 11:32 — REGNUM В Амурской области под суд пойдёт 23-летний житель города Свободный, который управляя автомобилем без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. В результате аварии погибли три человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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В автомобиле помимо водителя находились пять пассажиров, в том числе две несовершеннолетние девушки. Обвиняемый превысил скорость и при съезде с проезжей части на обочине машина опрокинулась и врезалась в дерево. Мужчина с места происшествия скрылся. В результате ДТП погибли три пассажира. Среди умерших 17-летняя девушка.

Обвиняемый спустя несколько дней был задержан полицией и по решению суда заключен под стражу. Свою вину он полностью признал.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Элисте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадал один человек.