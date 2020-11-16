Анкоридж, США, , 11:29 — REGNUM Во время посадки на Аляске самолет авиакомпании Alaska Airlines сбил медведя, в результате чего животное погибло, а воздушное судно получило повреждения. Об этом 16 ноября сообщает местное издание Anchorage Daily News.

Отмечается, что происшествие случилось утром 14 ноября во время приземления самолета в аэропорту Якутат.

При этом, как указал представитель отдела по связям с общественностью департамента транспорта штата Аляска Сэм Дапчевич, за 10 минут до посадки лайнера Boeing 737−700 взлетно-посадочная полоса аэропорта была очищена. Однако во время посадки пилотами самолета были замечены два бегущих медведя.

«Переднее колесо шасси не задело медведей, но капитан (воздушного судна) почувствовал удар слева после того, как медведи пробежали под самолетом», — сообщили авиакомпании.

В то же время уточняется, что в результате инцидента погибла медведица, а медвежонок остался жив и никто из пассажиров самолета не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале 14 ноября вынужденную посадку в Надыме совершил самолёт рейса Тюмень — Салехард.