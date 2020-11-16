Москва, , 11:22 — REGNUM Участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева задержали после драки во Дворце спорта «Лужники». Об этом сообщает 16 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Один из участников конфликта во Дворце спорта «Лужники» задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что получили сообщение о конфликте в «Лужниках» вечером 13 ноября. Потасовку устроили трое мужчин. Двоим потребовалась медпомощь, третьего доставили в отделение полиции.

В отношении этого мужчины возбудили два уголовных дела об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, Адам Яндиев подрался в «Лужниках» с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и его другом Русланом Абдо. Поводом для конфликта стал денежный долг, рассказал Харитонов.

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