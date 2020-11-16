Архангельск, , 11:19 — REGNUM Дело бывшего главы Управления ФНС по Архангельской области и НАО Сергея Родионова, подозреваемого в получении крупных взяток, направлено в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, следствием установлено, что Родионов вымогал и получил через посредника взятку в размере 9,7 млн. рублей. За это вознаграждение предпринимателю должны были снизить размер пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки.

В деле есть еще один эпизод — по данным следствия, от одного из архангельских бизнесменов Родинов получил вятку в 1,3 млн рулей за бездействие налоговой.

«В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 91 млн. рублей», — сообщили в прокуратуре.

Дело рассмотрит Октябрьский районный суд.