Архангельск, 16 ноября 2020, 11:19 — REGNUM Дело бывшего главы Управления ФНС по Архангельской области и НАО Сергея Родионова, подозреваемого в получении крупных взяток, направлено в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.
Напомним, следствием установлено, что Родионов вымогал и получил через посредника взятку в размере 9,7 млн. рублей. За это вознаграждение предпринимателю должны были снизить размер пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки.
В деле есть еще один эпизод — по данным следствия, от одного из архангельских бизнесменов Родинов получил вятку в 1,3 млн рулей за бездействие налоговой.
«В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 91 млн. рублей», — сообщили в прокуратуре.
Дело рассмотрит Октябрьский районный суд.