Батуми, Грузия, , 11:19 — REGNUM На территории Батумского нефтяного терминала 16 ноября произошел пожар, загорелся вагон-цистерна с дизельным топливом. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

По данным ведомства, к тушению вагона привлекли несколько пожарных команд. Устранить возгорание удалось в кратчайшие сроки, и соседние вагоны не успели загореться.

«На данный момент пожар потушен. Все соответствующие службы находятся на месте», — говорится в заявлении пресс-службы.

Сообщается, что причины возгорания выясняют. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.