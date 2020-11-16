Кызыл, , 11:11 — REGNUM Правоохранители в Туве нашли в городе Шагонар объявленного ранее в розыск школьника из Кызыла. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, с заявлением об исчезновении 13-летнего мальчика 14 ноября обратилась в полицию его мать.

После ссоры с ней, подросток не пришёл в школу. В ходе поисков стражи порядка опросили его друзей и знакомых, провели обход домов и территорий, где он мог находиться. Найти пропавшего удалось лишь на следующие сутки.

«Как установили полицейские, подросток ушел из дома в результате ссоры с матерью. В день пропажи он находился дома у своей подруги в г. Кызыле. Погостив у нее, на следующий день он уехал в г. Шагонар, где ранее проживал и учился», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что преступлений в отношении школьника в этот период совершено не было.

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