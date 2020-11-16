Село Экажево, Ингушетия, , 11:06 — REGNUM В Ингушетии в одном из частных домов в селении Экажево Назрановского района произошел взрыв. Получила серьезные ожоги молодая женщина, сообщили 16 ноября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Инцидент произошел 15 ноября днем на улице Осканова. По данному факту прокуратура организовала проверку. Предварительно установлено, что взорвался бытовой газ. Пострадавшая — 23-летняя девушка — госпитализирована с 90% ожогов тела в реанимацию Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани, пишет интернет-газета «Ингушетия». По данным издания, первоначальная версия о намеренном подрыве постройки не подтвердилась.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе проверяется исполнение требований законодательства о пожарной безопасности контролирующими и надзорными органами.