Ярославль, , 10:58 — REGNUM В Ярославской области 2036 пациентов госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона, из них 528 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 1508 с типичной клиникой COVID-19. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Больница в Ярославле

Таким образом число пациентов ковид-клиник впервые превысило отметку в 2000 человек. Сутками ранее на лечении находились 1959 пациентов.

За два месяца количество пациентов больниц выросло почти в пять раз: 16 сентября лечение проходили 426 человек.

За последние сутки коронавирус выявлен у 174 жителей Ярославской области, скончалась женщина 1939 года рождения. Официальное число умерших от COVID-19 за время пандемии составило 70 человек.

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