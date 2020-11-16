Уфа, , 11:00 — REGNUM Мужчина и ребенок погибли в результате пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар произошел вечером 15 ноября в одноэтажном жилом бревенчатом доме в н.п. Шафраново Альшеевского района. По тревоге было поднято 28 спасателей на 12 единицах техники. Огонь прошелся по площади 64 кв м. Огнеборцы оперативно ликвидировали открытое горение.

Сообщается, что до приезда спасателей, местные жители вынесли из огня мужчину 1958 года рождения и ребенка 2015 года рождения. К сожалению, спасти им жизнь не удалось. Мужчина погиб на месте пожара, а смерть ребенка была констатирована в медучреждении, куда он был срочно доставлен в бессознательном состоянии. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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