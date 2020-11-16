Вашингтон, , 10:46 — REGNUM До третьей категории по шкале Саффира — Симпсона (максимальная скорость порывов ветра до 56,9 м/с) усилился ураган «Йота», который ранее сформировался в Карибском море. Об этом 16 ноября сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По информации центра, в данный момент «Йота» находится в Карибском море на расстоянии 70 км в северо-восточном направлении от острова Провиденсия (Колумбия) и продвигается в западном направлении со скоростью 17 км/ч.

Также ожидается, что позднее 16 ноября ураган «Йота» усилится до четвертой категории и нанесет удар на берегам Никарагуа и Гондураса около 8:00 (17:00 мск). При этом, по данным метеорологов, «Йота» может стать причиной штормовых волн, сильных порывов ветра, наводнений и оползней в странах Центральной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ураган «Йота» усилился с первой до второй категории.