Томск, , 10:41 — REGNUM Решение суда о помещении под стражу мэра Томска Ивана Кляйна, подозреваемого в превышении полномочий, обжалуют адвокаты. Об этом сообщили в адвокатском бюро, представители которого защищают мэра.

«Обжаловать, конечно, да [будем]», — сказали юристы ТАСС.

По версии следствия, в 2016 году по распоряжению Кляйна в геоинформационную систему «Геокад» внесли недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на участке компании «Томское пиво». Основным акционером компании являлся сам Кляйн. Позже изменения внесли в городской генеральный план и правила землепользования и застройки. Из-за этого предприниматель, попросивший мэрию изменить статус земли около завода под строительство жилых домов, получил отказ.

Как сообщало ИА REGNUM, Кляйна задержали 13 ноября. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и поместили под арест. Вину градональник не признал.

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