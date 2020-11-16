Барнаул, , 10:39 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 16 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 972 человек. Причём 32 из них добавились за прошедшие выходные дни (14−15 ноября 2020 года).

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По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6685 человека, +192 за выходные дни) и ОРВИ (10 072 человек, +460 за выходные дни).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 22 919 человек (+715 за выходные дни). Тяжелобольных насчитывается 618 (-36 за выходные дни), к аппаратам ИВЛ подключены 175 пациента (минус шесть за выходные дни).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 697 (+68 за последние 48 часов). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 19 260 человек (+710 за последние 48 часов).

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