Архангельск, 16 ноября 2020, 10:36 — REGNUM В Архангельске вступил в законную силу приговор по уголовному делу о крупной контрабанде лесоматериалов.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФСБ, 54-летний житель Котласа, руководитель ООО «Ресурсы Норда» признан виновным в незаконно поставке леса за рубеж.
«В 2015 году осужденный организовал перемещение на железнодорожном транспорте через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Азербайджанскую Республику груза древесины, являющейся стратегически важным ресурсом, заготовленной в Архангельской области, общим объемом свыше 269,29 куб м. на общую сумму 1 481 450 рублей», — уточнили в ведомстве.
Суд назначил осужденному наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.