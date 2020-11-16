Новосибирск, , 10:36 — REGNUM Вероятной причиной пожара в селе Новомихайловка Коченевского района Новосибирской области, во время которого погибли четыре человека, могло стать нарушение устройства и эксплуатации электрооборудования. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Следователи-криминалисты Следственного комитета России и дознаватели МЧС России продолжают работу по установке точной причины трагического пожара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2020 года на месте пожара в селе Новомихайловка во время разбора обгоревших конструкций жилого дома были обнаружены четыре человека без признаков жизни. Позже были установлены личности погибших. Ими оказались хозяин дома, 1949 г.р., его супруга, 1954 г.р., их дочь, 1976 г.р. и её 14-летняя дочь.

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